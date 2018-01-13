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Уфологи: Пришельцы захватят Землю 14 января

Сегодня, 15:22

Специалисты в области уфологии и фантастики заявляют, что пришельцы захватят планету Земля завтра, 14 января. По словам экспертов, огромный корабль инопланетян в форме сигары уже вошёл в пределы нашей Солнечной системы.

Кроме самого главного корабля в форме сигары, как считают специалисты, к нашей планете подлетит и целая группа захвата. Вторжение запланировано в то время, когда люди якобы будут планировать Старый Новый год, который празднуется только на территории бывшего СССР.

Уфологи и любители фантастики также предполагают, что именно Старый Новый год инопланетяне считают наиболее благоприятным для вторжения, поскольку человечество за празднованиями и не успеет схватиться за оружие. Хотя опять это неясные предположения, ведь во всем мире такого праздника просто не существует.

Специалисты отмечают, что такой план захвата пришельцами Земли описан в работе Филиппа Класса, который очень скептически относится вообще к существованию каких-либо форм НЛО. По словам Класса, события завтрашнего дня могут «переплюнуть» по своей значимости и величию даже открытие Америки Христофором Колумбом.


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