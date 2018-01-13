В Италии над морем взорвался огромный НЛО

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В Италии близ небольшого городка, расположенного на побережье, взорвался огромный НЛО. Анджело Карананте, который руководит Средиземноморским центром, специализирующимся на изучении инопланетных явлений, заявил, что этот случай явно доказывает – пришельцы существуют, как сообщает «Версия Инфо».

От жителей Италии поступило много сигналов о том, что они видели НЛО, причём в совершенно разных местах. Мистер Карананте отметил, что и космический корабль, неожиданно взорвавшийся, также многие зафиксировали. По мнению уфолога, проблема была в ошибке при телепортации. До этого были и другие взрывы космических инопланетных кораблей.

По мнению Скотта Уоринга и других известных экспертов, кадры не являются поддельными. Уфологическое сообщество попросило учёных проанализировать эту информацию и найти ей подтверждение. По мнению специалистов по пришельцам, НЛО двигались организованно, упорядоченными группами.