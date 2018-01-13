VistaNews.ru


В Италии над морем взорвался огромный НЛО

Сегодня, 14:52

В Италии близ небольшого городка, расположенного на побережье, взорвался огромный НЛО. Анджело Карананте, который руководит Средиземноморским центром, специализирующимся на изучении инопланетных явлений, заявил, что этот случай явно доказывает – пришельцы существуют, как сообщает «Версия Инфо».

От жителей Италии поступило много сигналов о том, что они видели НЛО, причём в совершенно разных местах. Мистер Карананте отметил, что и космический корабль, неожиданно взорвавшийся, также многие зафиксировали. По мнению уфолога, проблема была в ошибке при телепортации. До этого были и другие взрывы космических инопланетных кораблей.

По мнению Скотта Уоринга и других известных экспертов, кадры не являются поддельными. Уфологическое сообщество попросило учёных проанализировать эту информацию и найти ей подтверждение. По мнению специалистов по пришельцам, НЛО двигались организованно, упорядоченными группами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.