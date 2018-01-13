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Уфолог: НЛО в Мексике появилось из-за NASA и SpaceX

Сегодня, 14:36

Жительница Бахи (Нижней) Калифорнии, Мексика, выставила в Сеть ролик, на котором зафиксирован странный объект, имеющий вертикальную форму. По мнению уфолога Педро Рамиреса, НЛО появилось из-за слишком активных действий NASA и SpaceX, как сообщает VladTime.

 Поскольку объект двигался чрезвычайно быстро, то увидеть его детали не удалось. Очевидице было и вовсе непонятно, что перед ней, потому в ролике она так и спрашивала. По словам Педро Рамиреса, на видео был космолёт пришельцев, который прибыл в Мексику, потому что NASA и SpaceX очень часто стали запускать свои корабли.

Специалист по инопланетным аномалиям считает, что внеземные существа знают – цели отправки ракет в космос не только исследовательские, но и имеют военный характер. Это обеспокоило пришельцев, потому они решили вплотную следить за людьми.


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