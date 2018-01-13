Ученые установили шесть последствий отказа от кофе

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Ученые, представляющие Университет Дьюка, установили шесть последствий отказа от кофе. Результаты исследования поддерживает Уэсли Делбридж из Академии питания и диетологии.

Отказ от кофе может спровоцировать в организме активное похудение. Ежедневное потребление чая, кофе и безалкогольных напитков увеличивают уровень сахара на 10%, повышая риск ожирения или нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Если это убрать из рациона, то будет приобретена стройность.

Есть обратная сторона медали, которая заключается в повышении аппетита при отказе от кофеина. В таком случае организм начинает поиски другого источника быстрого сахара, что заставит захотеть съесть много сладкого. Когда человек лишается этого безалкогольного крепкого напитка, организм изначально подает признаки усталости. Спустя определенное время такой эффект проходит, и люди дают себе полноценно отдохнуть.

По словам Уэсли Делбриджа, отказ от кофе лишает тело дофамина и адреналина, придающих бодрость. Вместо них в мозг поступает аденозин, который отвечает за усталость, что провоцирует головные боли. Избежать такого негативного последствия поможет сокращение чашек кофе до одной в три дня или его замену на чай. Также могут возникнуть депрессия, бессонница, симптомы простуды, медлительность и раздражительность. Благо, от них не останется следа за два-три дня, а спустя две недели вовсе перестает ощущаться любой дискомфорт «ломки». В результате отказа от кофе зубы станут здоровее, так как этот напиток имеет кислоту, разрушающую и окрашивающую эмаль.