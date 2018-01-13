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Учёные: В 2018 году зима не будет теплой, несмотря на глобальное потепление

Сегодня, 13:12

Специалисты из Ратгерского исследовательского университета в Нью-Джерси, США, обнародовали результаты исследования, согласно которым, в 2018 году зима не будет теплой, несмотря на глобальное потепление. Как сообщает HotGeo, есть вероятность даже кратковременных морозов в связи с климатическими особенностями Арктики.

 Профессор Дженнифер Фрэнсис, ведущий автор исследования, заявила, что погода в 2018 году будет достаточно экстремальной. Однако большая часть разных стихийных бедствий не следует связывать именно с таким явлением, как глобальное потепление. По словам профессора, хоть ледники в Арктике и достаточно тают, однако пока на Земле ещё сохраняться зимние холода.

Приведя в качестве примера США, профессор рассказала, что температура может резко падать. Больше это будет заметно в Северном полушарии. Дженнифер Фрэнсис отметила, что в исследовании глобального потепления больше политических мотивов, чем научных, призвав не торопиться с выводами, что катастрофа совсем близко. Учёный акцентировала внимание на том, что лёд не настолько быстро растает, чтобы затопить большую часть территории чуть ли не в ближайшие годы.


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