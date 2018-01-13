В США ученые создали робота-стимулятора роста внутренних органов

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Ученые в США сумели сделать специального робота, который может стимулировать рост внутренних органов человека. Если это творение пройдет успешно тестирование, проблема восстановления повреждений внутренностей будет решена в один клик.

Специалисты медицинского университета в Бостоне произвели большое открытие. Они создали специального робота, который сможет выращивать внутренние органы человека. В данный момент робот начал проходить специальное тестирование, и уже эксперты могут похвастаться первыми результатами.

За некоторое время робот смог вырастить недостающую часть пищевода у человека. Если робот пройдёт успешно проверку, медикам удастся восстанавливать поврежденные внутренности пациентов очень просто, не прибегая к оперативному хирургическому вмешательству. Исследователи называют свое творение уникальным, так как до этого ничего похожего не существовало. Очень часто в клиники на стол хирургов попадают пациенты, которым приходится удалять некоторые части желудка или других не менее важных органов. С помощью действия специально запрограмированного робота ампутированный орган можно будет легко восстановить.