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NASA: На Луне найдены следы мертвых вулканов и трубок для магмы

Вчера, 23:41

Следы мертвых вулканов были найдены в ходе исследования фото поверхности Луны, снятой специально запущенным зондом NASA. По словам ученых, также есть несколько трубок, ставшими проводниками для горячей магмы.

Очередное фото Луны, которое поступило к ученым от специально запущенного ранее зонда NASA, дало повод для тщательного изучения. После того, как специалисты его обработали со всех сторон, они официально заявили о существовании на поверхности Луны следов мертвых вулканов. Они видимы на фотографии. Поверхность спутника Земли вся сплошь и рядом ранее была покрыта вулканами, которые потом перешли в потухшее состояние.

 В данный момент кратеры их заполнены водой. Но по мнению специалистов, точки на фотографии говорят о том, что это своеобразные трубки, по которым текла расплавленная магма, когда мертвые вулканы были активными. В последнее время Луна, Марс и другие космические объекты стали довольно популярной темой для обсуждения учеными.


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