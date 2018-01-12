Ученые: Сидячий образ жизни ведет к накоплению висцерального жира

Вчера, 23:29

В научном журнале Obesity ученые опубликовали информацию о проведенном испытании, которое доказывает, что малоподвижный и сидячий образ жизни приводит к образованию висцерального жира.

Данным исследованием занимались британские ученые во главе с Джо Хенсоном из университета Лестера. Выявилось, что чем больше времени участники эксперимента проводили в течение дня без движения, сидя, тем больше у них откладывался висцеральный жир, особенно, возле печени.

Глава исследовательской группы сообщает о том, что сидячий образ жизни грозит не только ожирением, но еще и такими болезнями, как сахарный диабет, сердечные болезни и так далее. Именно малоподвижность ведёт к накоплению висцерального жира, который формуруется вокруг внутренних органов и особенно из-за этого опасен для здоровья человека. Ранее ученые выяснили, что такие жировые отложения способствуют увеличению риска сердечно-сосудистых катастроф.

Вывод таков: каждый обязан посвящать около 150 минут в неделю физическим упражнениям, иначе хронических заболеваний не избежать. Эксперты напоминают, что физическая активность способствует снижению веса.