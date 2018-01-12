На Марсе обнаружены две фигуры гуманоидов: Когда пришельцы выйдут на связь?

Вчера, 20:51

Факт заселения Марса гуманоидами установлен.

На снимках, сделанных марсоходом NASA удалось зафиксировать две фигуры инопланетян стоящих рядом друг с другом. Тут даже без детального исследования понятно, что это не оптический феномен и не камни, а определённо фигуры живых существ или искусно выполненные статуи. Учёные по этому факту пока затрудняются что-либо ответить и многозначительно молчат. Неоднократные доказательства существования жизни на этой планете, представленные большими количествами фото и видеоматериалами не оставляют сомнений в том, что Марс обитаем и эта фотография есть тому прямое доказательство.

Такие уникальные открытия, случайные следы вынуждают учёных, и весь мир задуматься. Тайны этой планеты проявляются одна за другой. Однако мало кто знает, что в одном из отрывков ветхого завета Иезекииля упоминается о странном происшествии имеющим прямую связь с Марсом. Дело в том, что описанные в нём события и события многих других источников, по расчётам учёных, совпадают с самой глобальной катастрофой на Красной планете. В текстах древних рукописей говорится о том, что с неба на Землю спустились демоны и боги - люди, обладающие необыкновенно красивой внешностью и стали они сожительствовать с земными существами. Поэтому многие эксперты считают, что мы можем быть прямыми потомками марсиан, которые тысячи лет назад были вынуждены спасаться на нашей планете.

Неужели планета Марс могла повлиять на судьбу Земли? Современной науке древний предок человека до сей поры не известен. Помимо того, при анализе генетического кода первого человека - неандертальца обнаружилось, что он имеет крайне мало общего с генетикой человека настоящего. Может быть мы своих предков ищем совсем не там? Потому что кроманьонцы возникают внезапно 40 тыс. лет назад с непонятным резким переходом от звероподобных неандертальцев. Возникает вопрос: возможен ли такой моментальный прогресс? Ответ прост - конечно же нет! Таким образом вправе предполагать, что к этому каким-то образом причастна марсианская генетика.

Может мы живём и всё ещё не подозреваем о том, что наши корни где-то в бесконечных просторах Вселенной. В наших мечтах и мыслях мы устремляем взгляды туда, задаём вопросы и нетерпеливо ждём ответов. Сколько всего ещё предстоит узнать и почему мы так усердно тянемся туда откуда в далёком прошлом пришлось бежать?