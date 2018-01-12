Ученые нашли причину, почему люди и звери держат детей слева

Вчера, 20:39

Ученые, представляющие Петербургский государственный университет, во главе с Андреем Гильовым нашли причину, почему люди и звери держат детей слева. Работа опубликована в британском журнале Biology Letters.

Матери часто стараются держать ребенка в левом визуальном поле. Такой феномен ученые связывают с тем, что информация в этой позиции обрабатывается правым полушарием и полезна для оказания помощи. Также оно помогает матерям и потомству реагировать на поведение других существ, распознавая эмоции и лица.

Такое явление наблюдается у индийских лисиц Pteropus giganteus и тихоокеанских моржей Odobenusrosmarus divergens. Эти виды имеют тесную связь с детьми и рожают по одному ребенку. В исследовании эксперты наблюдали за 44 парами моржей и 50 летучих лисиц, в этих случаях 36 и 39 соответственно оказались «левосторонними». По словам Гильова, левые смещения будут выгодны не только для матери, но и для детеныша.