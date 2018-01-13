Футуролог: Искусственный интеллект заменит человеческий уже через 30 лет

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В своём недавнем интервью профессор ВШЭ и футуролог Андрей Коротаев заявил, что уже через 30 лет искусственный интеллект заменит человеческий.

Специалист заявляет, что существуют различные прогнозы, но искусственный интеллект заменит человека уже в районе 2045 года. Эту случится, если современные тренды будут продолжать двигаться теми же темпами, что и сейчас.

Хотя многие другие футурологи и фантасты считают, что к концу текущего века искусственный интеллект навряд ли вообще появится. Он может не появиться и в ближайшие 1000 лет. Разные специалисты считают по-разному.

Коротаев также уверяет, что робот заменит не только животных, но и человека. Например, машины можно применять в автомобильной промышленности. Она уже автоматизирована, но искусственного интеллекта там никогда не было и нет.

Первых роботов-собак разработки компании Sony продали за 2 тысячи долларов. Устройство имеет две камеры и подключение к интернету, где такие собаки обмениваются данными.

Однако переживать по поводу прогнозов футурологов не стоит, ведь как показала история, они крайне редко были правы и, как правило, только ошибались.