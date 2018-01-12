VistaNews.ru


Жертвы сексуального насилия рассказали о проблемах трудоустройства

Вчера, 19:59

Учёные из Орегонского исследовательского университета в Юджине, США, заявили, что когда жертвы сексуального насилия признаются в этом, их предают на работе. В результате этого у человека могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем.

  По словам ведущего автора исследования, профессора психологии Дженнифер Дж. Фрейд, можно вывести такой термин, как «институциональное предательство». Он обозначает ситуацию, когда жертв сексуального насилия после признания в этом могут понизить по службе или даже уволить. По результатам проведённого опроса, такое происходит в 40 процентах случаев, как сообщает VistaNews.

Учёные отмечают, что чаще всего подобное имеет место в больницах, школах, а также военных структурах. По словам Дженнифер Дж. Фрейд, парадоксально, как учреждения, которые должны помогать и защищать, не делают в итоге этого для своих же сотрудников. Специалист подчеркнула, что отсутствие реакции на случай сексуального насилия в учреждении может довести человека даже до желания добровольно уйти из жизни. В связи с этим, она призвала соблюдать принципы так называемой «институциональной храбрости», среди которых максимально мягкое обращение, лечение за счёт организации и так далее.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.