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Учёние обнаружили органические молекулы в космосе

Вчера, 19:21

В космическом пространстве созвездия Тельца американские астрономы заметили органические молекулы бензонитрила.

 Благодаря открытию астрофизиков стало известно происхождение инфракрасного свечения во всём космосе. Результаты исследований опубликовал журнал Science. В статье сообщалось, что красный фон, при любых наблюдениях космоса, создают молекулы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые, по мнению исследователей, должны содержать более 10% углеводорода всей Вселенной. Подтверждением этой теории стали результаты радиоастрономических исследований: учёным удалось идентифицировать девять спектральных линий молекулы бензонитрила, так называемую «подпись». Обнаруженное вещество не является ПАУ, но, по своей природе, относится к ближайшим химическим предшественникам.

По результатам исследований астрономов было установлено два рекорда: молекула является самой большой, который обнаружили радиоастрономы; это первый, наблюдавшийся с помощью радиотелескопа, ароматический углеводород.


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