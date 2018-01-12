В пирамиде Хеопса найден портал для отправки фараонов в загробный мир

Вчера, 18:18

В Египте в пирамиде Хеопса квалифицированные археологи с помощью специального аппарата нашли потайное помещение. Ученые, представляющие Миланский технический институт в Италии, предполагают, что это портал для ритуальной отправки усопших фараонов в загробное царство.

В загадочной пирамиде посредствам радиографии по проекту Scan Pyramids обнаружена 30-метровая полость. Потайная комната расположена над холлом, который ведет в усыпальницу египетского правителя. Предположительно, найденное помещение играло важную роль в древнем ритуале погребения.

Согласно древним текстам, написанным прямо на стенах сооружений, прежде чем правитель попадает в небесный мир Дуат, он должен быть помещен на специальный трон и, по правилам ритуала, войти в «небесные врата». По словам ученых, трон могли изготовить из метеоритного железа, которое использовали для создания различных предметов для фараонов. Знаменитая пирамида Хеопса была возведена больше 4,5 тысячи лет назад.