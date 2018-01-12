VistaNews.ru


В пирамиде Хеопса найден портал для отправки фараонов в загробный мир

Вчера, 18:18

В Египте в пирамиде Хеопса квалифицированные археологи с помощью специального аппарата нашли потайное помещение. Ученые, представляющие Миланский технический институт в Италии, предполагают, что это портал для ритуальной отправки усопших фараонов в загробное царство.

В загадочной пирамиде посредствам радиографии по проекту Scan Pyramids обнаружена 30-метровая полость. Потайная комната расположена над холлом, который ведет в усыпальницу египетского правителя. Предположительно, найденное помещение играло важную роль в древнем ритуале погребения.

Согласно древним текстам, написанным прямо на стенах сооружений, прежде чем правитель попадает в небесный мир Дуат, он должен быть помещен на специальный трон и, по правилам ритуала, войти в «небесные врата». По словам ученых, трон могли изготовить из метеоритного железа, которое использовали для создания различных предметов для фараонов. Знаменитая пирамида Хеопса была возведена больше 4,5 тысячи лет назад.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.