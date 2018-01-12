В Корее разработали гибкие OLED-волокна для "умной одежды"

Вчера, 17:56

Корейскими разработчиками создана относительно дешевая технология производства гибких OLED-волокон, которые имеют яркость намного больше, чем плоские OLED-панели. Специалистами было показано, что подобные волокна без проблем заплетаются в ткани и используются зачастую для "умной одежды", имеющей светящиеся индикаторы.

Руководитель группы исследователей Кён Чхоль Чхве из Корейского института передовых технологий со своими подопечными изобрел технологию создания светодиодов из органики, которые основываются на волокне. Оно в свою очередь состоит из полимерного волокна. На него наносится один слой, образующий катод, еще несколько слоев, которые образовывают инжекционность, а затем верхние слои - они составляют анод. Особенность технологии в простоте нанесения слоев, ведь они появляются с помощью погружения, а слой анода образовывается благодаря термическому напылению.

Первым делом исследователи протестировали яркость волокон, которая составляет 11 кандел на 1 ампер. Далее разработчики подвергли тестированию механические свойства. К примеру, при растяжке волокна на 4,3% оно сохраняет 90% своей эффективности.

Подобные OLED-волокна можно вплетать не только в пластиковую плетеную поверхность, но даже и в обычный свитер.