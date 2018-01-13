Ученые рассказали о вреде сырого мяса для собак и кошек

Сегодня, 01:15

Собак и кошек нельзя кормить сырым мясом. К такому выводу пришли ученые в результате исследования.

Некоторые владельцы кошек и собак уверены, что сырое мясо очень полезно для их любимцев. Опровергнуть этот миф поспешили ученые из университета Утрехта (Нидерланды), которые провели исследование данной проблемы. При этом специалисты отметили, что такая мода опасна не только для животного, но и его хозяина. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Vet Record.

Дело в том, что поедание сырого мяса животным приводит к распространению болезнетворных бактерий и паразитов. Заразившись самостоятельно, кот или собака, могут передать споры своему хозяину или другому животному.

Известно, что мода на кормление питомцев сырым мясом распространилась около 20 лет назад в странах Запада. Сторонники такого питания уверены, что таким образом продлевают жизнь любимцу и защищают его от различных болезней.

Ученые, за все время исследования данной проблематики, так и не нашли плюсов в таком питании. В самом лучшем случае, животное просто не заразится глистами и болезнями, но если мясо заражено, то у кота или собаки могут развиться проблемы с внутренними органами, зубами и шерстью.