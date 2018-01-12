Ученые: От тяги к сладкому избавит 21 дополнительная минута сна

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Британские эксперты и учёные рассказали секрет, который поможет зависящим от сладкого людям преодолеть свою зависимость. По словам специалистов, нужно заменить сладкую еду сном, в частности поможет 21 дополнительная минута сна.

Информацию об этом сообщили сотрудники Королевского колледжа Лондона. Именно они и провели масштабное исследование, в ходе которого изучали корреляцию между питанием и сном. Оказалось, что люди, которые спят дольше среднего показателя, в основном придерживаются здоровой и правильной диеты.

Исследователи рассказывают, что они сконцентрировались на изучении этой странной связи. Был проведен ряд тестов с добровольцами, которых было всего несколько десятков.

Всех подопытных разделили на две группы людей, по продолжительности сна, а затем стали наблюдать за ними. Выяснилось, что те, которых попросили увеличить время сна, стали есть меньше сладостей.

Один из добровольцев заявляет, что для него это было поразительное открытие. Он стал спать всего на 21 минуту больше и похудел на несколько килограммов. Теперь, по словам мужчины, он наслаждается сладким сном, а не сладкой едой.