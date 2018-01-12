Ученые: Память можно развивать протеином

Сегодня, 15:06

Американские ученые, представляющие Университет штата Юта, заявляют, что память можно развивать протеином. Научная работа опубликована на страницах ЕurekАlert.

По словам ученых, функционирование головного мозга и тесную межклеточную связь в нем может улучшить вирусоподобный белок. Его изначальные свойства похожи на набор качеств вирусов, измененных в лаборатории для терапии. Этот белок усиливает взаимодействие между клетками и за короткое время развивает долгосрочную память.

Эксперты уверены, исследования особенностей активного белка позволяют предположить, что некоторые виды высокомолекулярных органических веществ могут вносить определенные коррективы в биохимические процессы всего организма. Также научные работы поспособствуют созданию лекарства для памяти, которое улучшит способности обучаемости и запоминаемости.