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В США создали сланцы, избавляющие от боли в ногах

Сегодня, 15:00

Американский врач создала сланцы, которые избавляют больных подошвенным фасциитом от боли в ногах.

Уточняется, что врача зовут Мередит Уорнер. Она работает в клинике Warner Orthopedics and Wellness, которая находится в городе Батон-Буж в американском штате Луизиана. Стоимость изобретения Мередит Уорнер, под названием The Healing Sole, составляет всего лишь 99 долларов США. Как утверждают специалисты, новинка способна решить проблемы подошвенного фасциита. Последний сопровождается болью в пятках.

Новые сланцы помогают поддержать стопу, а также значительно снизить нагрузку и давление на колени, лодыжки и на саму поясницу. The Healing Sole способны снизить давление на часть пятки, в которой человек чувствует боль.


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