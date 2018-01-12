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Очевидец заснял на камеру взлетающее с Луны НЛО

Сегодня, 14:32

Начинающий фотограф из США Мэтт Беланд заснял на камеру телефона НЛО, взлетающее с Луны.

1 января 2018 года, вернувшись домой, американец решил выкурить сигарету и подошел к окну. Необычайно яркая и большая луна привлекла его внимание, и он решил запечатлеть её на камеру мобильного телефона. На экране мужчина увидел что-то странное: огромный светящийся объект отделяется от Луны и растворяется в небе. Беланд сразу загрузил видео в Интернет и обратился к экспертам, предполагая, что светящаяся точка в небе – НЛО. Пользователи подвергали сомнениям этот факт. Но вскоре уфологи подтвердили вероятность того, что неизвестное летающее тело – корабль инопланетян, а видео – не монтаж.

Конспирологи уверены, что правительство США со времён миссии «Апполон -11» знает, что пришельцы посещают Землю с инопланетной базы, расположенной на Луне, но скрывают это.


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