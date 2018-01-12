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Ученые обнаружили 18 видов пауков-каннибалов

Сегодня, 14:11

Ученые открыли почти два десятка видов пауков, живущих на острове Мадагаскар и занимающихся каннибализмом. Самым главным видом в этом паукообразном мире является семейство архидовых.

 Единственным способом питания данного семейства является поедание себе подобных. Они имеют сильно выдвинутую головугрудь, огромные челюсти, а их инструменты атаки позволяют наносить удар с большой дистанции и под углом, что делает их похожими на пеликанов. Укусив свою жертву, они какое-то время держат ее на расстоянии с помощью длинных челюстей, ожидая действия яда.
"Пеликановые" пауки достигают размеров не больше нескольких миллиметров, однако это не мешает им быть самым опасным видом из всех живущих в Африке, Австралии и на Мадагаскаре.
Ученым-зоологам Ханне Вуд и Николаю Скарффу на самом острове Мадагаскар удалось обнаружить 18 доныне неизвестных видов пауков-каннибалов. Все виды имеют отличия в строении и размерах челюстей, узоре на брюшке и многом другом.


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