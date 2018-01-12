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Ученые: Тревожные люди негативно воспринимают критику

Сегодня, 13:03

Ученые выяснили, что люди, находящиеся в депрессивном или тревожном состоянии, очень плохо воспринимают критические высказывания в свой адрес.

Как сообщает научный журнал Emotion, получая негативные высказывания или критику в свой адрес, люди, страдающие депрессией и различными видами тревожных состояний, очень отрицательно к ней относятся, еще более усугубляя свое состояние. Причем внимание таких личностей больше приковано именно к отрицательным оценкам их поведения, а положительные оценки практически игнорируются. У положительно настроенных людей наоборот – внимание больше приковано к позитивным оценкам их личности, чем к негативным.

Таким образом, специалисты сделали вывод, что самовосприятие человека зависит от его социальной оценки, но со временем самооценка может меняться и тревожное состояние может либо усугубиться, либо перейти в более легкую форму.


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