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Ученые впервые увидели комету с внешними признаками астероида

Сегодня, 12:17

Американским астрономам на Гавайях впервые удалось зафиксировать комету, которая обладает внешними признаками астероида. Космическое тело двигается с огромной скоростью в 25,5 км/сек.

19 октября 2017 года американским учёным на Гавайях удалось найти необычное космическое тело, которое на высокой скорости пронеслось через всю Солнечную систему. Изначально астрономы посчитали, что это астероид, поскольку тело не обладало характерным для кометы следом изо льда. Однако несмотря на это, благодаря спектральному анализу удалось установить, что под метровым слоем поверхности космического тела имеется ледяное ядро.

Таким образом экспертам удалось сфотографировать первую в истории комету, которая по неизвестным причинам имеет признаки астероида. Также интересна и скорость кометы в 25,5 км/сек. Подобные результаты не показывают ни астероиды, ни кометы.

Учёные продолжают следить за космическим телом, которое назвали A/2017 U1. Проблема состоит в том, что комета покрыта каменистой поверхностью, и из-за этого свет не отражается. Поэтому наблюдение за ней стало очень кропотливой задачей.


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