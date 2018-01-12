Учёные: Анестезия способна покалечить мозг

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Учёные из австралийского Квинслендского университета решили изучить, как анестезия влияет на человеческий головной мозг. В ходе работы эксперты выяснили, что эти препараты способны не просто «усыпить» человека, но и нарушить связи между клетками.

Доктор Кейт Коул-Адамс сообщает, что во время пребывания под наркозом часть пациентов могла слышать странные звуки и испытывать странные ощущения, вроде «света в конце тоннеля». Считается, что под действием анестезии люди могут быть осведомлены об окружающей среде. Также анестезия может изменить и саму систему понимания.

Австралийским учёным удалось установить, что часть участков мозга во время наркоза не способны взаимодействовать. Они полагают, что такие лекарства не позволяют передавать информацию, от этого страдает сознание человека. Это может приводить и к когнитивным нарушениям, и к потере памяти.

В рамках исследования медики установили, как пропофол влияет на человека. Изучалось это на примере мух и мышей. Оказалось, что эти препараты связываются с ключевыми белками синтаксин 1А. При помощи последнего клетки друг с другом взаимодействуют.

Это открытие поможет изобрести лекарство для людей, страдающих болезнями Альцгеймера или Паркинсоном. Учёные собираются продолжить исследовать это направление.