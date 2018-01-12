Ученые NASA обнаружили открытые залежи льда на Марсе

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Астрономы американской корпорации NASA обнаружили на Марсе 8 открытых залежей льда. Водные образования состоят из нескольких слоев, на основе которых ученые намереваются узнать неизвестные ранее сведения о климатической истории Красной планеты.

Рассматривая снимки поверхности Марса, сделанные камерой HiRISE, специалисты NASA заметили сразу 8 открытых ледников. Отмечается, толщина самых масштабных из них составляет более 100 метров. На местах образования ледников отсутствуют кратеры, что свидетельствует об их недавнем формировании. Обнаружить открытые марсианские ледники ранее ученым не позволял 2-метровый слой мелкой пыли, покрывающий их верхний слой.

Уникальная структура водных образований свидетельствует об их формировании под воздействием различных климатических условий. Изучая открытые ледники Красной планеты, специалисты NASA планируют узнать историю марсианского климата.