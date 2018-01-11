Учёные сделали карту мира досягаемости населённых пунктов

Вчера, 23:06

Учёные составили карту мира досягаемости населённых пунктов. Такая карта позволяет узнать время, затраченное на дорогу из определённой точки до близлежащего города.

Данные, которые при этом получаются, коррелируют с количеством населения, уровнем доходов и сведениям по вырубке леса с начала 21-го века, заявляют учёные в Nature. Воспользоваться услугами, которые нужны для обычной жизнедеятельности, можно только в городе. Чтобы достигнуть ближайшего города, люди тратят на это разное время. Это зависит от уровня инфраструктуры и плотности населения. Тут учёные предложили использовать специальную карту, по которой будет понятно, сколько времени потребуется на достижение ближайшего города. Ранее уже строили вышеупомянутую карту в 2000 году. Но с того момента многое изменилось в плане развития транспорта. Сейчас же в силу развитых компьютерных технологий построить такую карту получилось гораздо проще и быстрее. Как оказалось, участки наибольшей удалённости от города находятся в Сибири, на севере Канады и в центральной Австралии.

Сейчас в целом больше, чем 80 процентов населения всего земного шара проживает в доступности в один час от города.