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Ученые заставили ГМ-бактерии красить джинсы

Вчера, 21:33

Биотехнологи создали краситель для джинсов при помощи бактерий. Для этого учёные сгенерировали особенный генномодифицированный образец кишечной палочки, которая лежит в основе синего красителя.

Таким образом, создана альтернативная версия химического синтеза, при котором происходит выделение вредных отходов. Как сообщается, индиго - известный человечеству краситель. Ещё 6 тысяч лет назад с его помощью красили различные ткани. Тогда его данный краситель получали из тропических растений. В начале двадцатого столетия индиго заменили и химически синтезировали. На сегодняшний день получают примерно 45 тысяч тонн индиго в год. В процессе генерирования красителя используют цианистый водород и формальдегид. Большинство фабрик попросту сливают отходы в близлежащие водоёмы, загрязняя их.

Новый способ представляет собой синтез бактерий, которые повотряют технологию синтеза индиго в таком растении, как горец красильный. На данный момент такая схема недоступна для приобретения и повсеместного использования. Чтобы произвести пять граммов индиго, нужно несколько литров бактерий, поэтому "на выходе" стоимость очень велика. Ученые работают дальше над тем, чтобы удешевить процесс.


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