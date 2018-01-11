VistaNews.ru


«ЭкзоМарс»: На Марс можно слетать только один раз в жизни

Вчера, 21:18

Результаты проекта «ЭкзоМарс» зафиксировали, что экспедиция на Марс безопасна для космонавта лишь единожды.

 Учёные из Болгарии и России проанализировали данные прибора, установленного на борту Trace Gas Orbiter (TGO), и выяснили, что основным протовопоказанием является высокий уровень радиации. Данная информация опубликована в журнале Lcarus. Во время экспедиции на Марс человек получает крайне допустимый уровень радиационного облучения – 0,66 зиверта. Такому же уровню облучения подвергается космоплаватель за всю свою карьеру.

На Земле радиационный фон составляет около 2,4 миллизиверта в год, а на борту МКС - 0,3 зиверта. Замеры радиации на самой Красной планеты еще не проводились. Дозиметр для подобного измерения находится в разработке.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.