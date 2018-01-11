«ЭкзоМарс»: На Марс можно слетать только один раз в жизни

Вчера, 21:18

Результаты проекта «ЭкзоМарс» зафиксировали, что экспедиция на Марс безопасна для космонавта лишь единожды.

Учёные из Болгарии и России проанализировали данные прибора, установленного на борту Trace Gas Orbiter (TGO), и выяснили, что основным протовопоказанием является высокий уровень радиации. Данная информация опубликована в журнале Lcarus. Во время экспедиции на Марс человек получает крайне допустимый уровень радиационного облучения – 0,66 зиверта. Такому же уровню облучения подвергается космоплаватель за всю свою карьеру.

На Земле радиационный фон составляет около 2,4 миллизиверта в год, а на борту МКС - 0,3 зиверта. Замеры радиации на самой Красной планеты еще не проводились. Дозиметр для подобного измерения находится в разработке.