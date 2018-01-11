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Фекалии животных вредят американской космонавтике

Вчера, 20:59

Компании, которые проводят работу в ракетно-космической программе, подверглись проверке по запросу Пентагона. После ревизоры сообщили, что 68 замечаний признали «критическими». Фекалии животных могут стать причиной краха космонавтики США.

После сообщения Пентагона о назначении проверки компаний-участниц ракетных и космических программ стало известно о результатах. Проверяющие сообщили руководству о найденных проблемах. Также стало известно, что среди 180 замечаний 68 признали «критическими». Например, в компании Aerojet Rocketdyne, вместо стерильности и чистоты, были найдены экскременты животных.

В исследовательских помещениях компании SpaceX найдены ненужные вещи и пластиковая тара из-под газировки. По мнению экспертов, «критические» проблемы могут стать причиной неисправностей и краха американской космонавтики в целом. Версия доклада по ревизии представлена у Military.com.


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