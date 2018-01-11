Учёные узнали, что происходит с человеком при несчастной любви

Вчера, 20:44

Учёные узнали, что происходит с мозгом при несчастной любви. Учёные в Нью-Йорке выделили три способа, при которых страдает человек из-за расставания или неразделённой любви.

Сердце берёт на себя все стрессы и как будто болит. Исследователи считают, что возможно управлять подобным состоянием. Для этого нужно научиться понимать и анализировать, почему человек чувствует, думает и так себя ведёт. При этом отмечается, что "разбитое сердце" напрямую ощущает эмоциональную боль, но воспринимает её как физическую. Такие выводы сделаны при помощи показаний МРТ. В голове просыпаются механизмы, которые активизируются при физической боли.

Симптомы несчастной любви напрямую влияют на нормальное состояние человека и на способность мыслить. Это и обьясняется тем, что несчастные не могут находится в здоровом состоянии. При этом мозг страдает так же, как и сердце. Они работают не в привычном режиме. Появляются навязчивые мысли об обьекте любви. Это происходит постоянными повторениями.