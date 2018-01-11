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Во Франции изобрели самолет с «птичьими» крыльями

Вчера, 20:37

Французские конструкторы разработали концептуально новый вид самолетных крыльев, которые смогут во время полета имитировать движения крыльев птиц. По словам разработчиков, такая система в разы увеличивает аэродинамические свойства и позволяет сократить расход топлива.

Прообразом уникального летательного аппарата стал орел, который при полете в основном пользуется лишь концевым опереньем. По такому же принципу действует крыло, разработанное конструкторами. Благодаря компактному электродвигателю, его конец делает ритмичные взмахи. В настоящее время ученые ведут переговоры с концерном Airbus, чтобы на его производственных площадях построить и испытать прототип.

Однако есть немало скептиков и даже откровенных критиков, которые считают, что такая концепция крыла может привести лишь к многократному повышению риска авиакатастроф. Любой сбой в системе приведет к потере управляемости и фатальному концу. Кроме того, мощность компактных электромоторов слишком мала для управления большого лайнера.


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