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NASA показало завораживающее видео «полёта» сквозь Туманность Ориона

Вчера, 20:28

Специалисты NASA поработали над созданием завораживающего видео «полёта» сквозь Туманность Ориона – туманность, которую видно почти в любой точке Земли.

 Ролик был создан специалистами, а не снят космонавтами, как можно подумать с первых секунд из-за кажущейся «реальности». Во время работы над видео они использовали точные данные, которые были собраны спутниками «Хаббл» и «Спитцер», который производит наблюдение в инфракрасном диапазоне. Сопоставив два изображения и добавив рисунку объёмности, учёные получили увлекательное видео путешествия по просторам космоса. В комментариях к записи в социальной сети пользователи хотели узнать, будет ли доступно это видео для VR-шлемов и в 3D-качестве. Возможно, агентство поработает и над этим.

Туманность Ориона – ярчайшая диффузная туманность, площадь которой больше Луны в 4 раза. Туманность можно увидеть почти везде даже невооруженным взглядом.


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