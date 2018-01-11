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Ученые: Зимой люди набирают вес из-за недостатка солнца

Вчера, 20:03

Исследователи из Канады нашли причину «зимнего» набора веса. По факту проведенных экспериментов доказано, что нехватка солнца в северном климатическом поясе приводит к набору веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

 Канадские ученые провели интересный эксперимент. Специалистам удалось узнать причину набора лишнего веса людьми в период зимнего времени. Так, по данным исследователей, минимум солнечных лучей провоцирует накапливание липидов.

Такой вывод был получен после испытания биомоделей жировых клеток. Теперь для борьбы с лишним весом биологи предлагают жить в тропическом климате и пользоваться солнцем для получения идеальных форм.


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