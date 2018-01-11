Мышцы из клеток и капсула для диагностики: Как далеко шагнула наука?

Вчера, 19:44

Мышцы из мочи и крови?!

Возможно ли это? Всем известно, что наука не стоит на месте ежегодно удивляя своими уникальными изобретениями, которые в недавнем прошлом считались чем-то нереальным из разряда фантастики. Так американским учёным совсем недавно стало подвластно воссоздание мышечной ткани прямо с нуля. Пройдя через многие года проб и ошибок специалистам всё-таки удалось создать мышечную ткань, обладающую всеми характеристиками и функциями нормальной человеческой мышцы. Изначально нужную ткань можно было воспроизвести только из образца соответствующего материала. А теперь учёным требуется всего-навсего частичка кожи или капля крови, или даже мочи.

Из одного из этих составляющих выделяются стволовые клетки, которые путём приведения их в плюрипотентное состояние могут производить нужное количество действующей мышечной ткани. Удивительно то, что полученные таким образом мышцы, в состоянии не только полноценно функционировать, но и саморегенерироваться в случае любого повреждения. Отсюда следует, что новая эксклюзивная технология поможет людям с генетическими заболеваниями в регенеративной медицине.

Заметим, что революцию в области диагностики болезней совершили австралийские учёные. Дело в том, что они создали так называемую "умную таблетку" или капсулу. Проходя через весь пищеварительный тракт, этот умный микросканер собирает всю необходимую информацию об организме, точно распознавая все естественные процессы и передавая полученные данные на сопряженные мобильные устройства. С помощью этой таблетки можно более точно определить диагноз, лучше изучить и понять все детали возникновения и протекания такого страшного заболевания как рак кишечника. Тем более, что новый метод исследования может полностью отменить неприятную и болезненную процедуру колоноскопии.

Пока эта программа проходит ряд доработок и усовершенствование, но как показал опыт, проведённый на семи здоровых людях, процедура проходит прекрасно, показывая самые замечательные результаты. Уже известно, что в желудочно-кишечной системе содержится кислород, водород и углекислый газ, а это совершенно противоречит прежним убеждениям медиков. Что ещё удастся определить с помощью чудо-таблетки пока не известно, но первые результаты весьма впечатляют и вселяют не мало надежд.