Вчера, 19:49

Ракетно-космическая организация «Энергия» выступила с предложением осветить Заполярье, используя при этом целенаправленно созданные спутники-отражатели.

Как сообщают специалисты, для реализации этой идеи необходимы мембранные диски, изготовленные из алюминизированной полиамидной пленки, толщиной 0,0001 сантиметр. Их будут использовать в качестве отражателей, окружностью 50 метров. К летательному аппарату диски будут крепиться с помощью центральной жесткой вставки радиусом 5 метров. Об этом ученые изложили в докладе, который представят на «Королевских чтениях».

По примеру Амурской природоохранной прокуратуры, будет создан аналогичный орган в Заполярье. Как заявил заместитель генерального прокурора Александр Буксман, причиной тому являются возникшие узкопрофильные вопросы.