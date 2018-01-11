VistaNews.ru


Учёные России создадут спутники-отражатели для Заполярья

Вчера, 19:49

Ракетно-космическая организация «Энергия» выступила с предложением осветить Заполярье, используя при этом целенаправленно созданные спутники-отражатели.

 Как сообщают специалисты, для реализации этой идеи необходимы мембранные диски, изготовленные из алюминизированной полиамидной пленки, толщиной 0,0001 сантиметр. Их будут использовать в качестве отражателей, окружностью 50 метров. К летательному аппарату диски будут крепиться с помощью центральной жесткой вставки радиусом 5 метров. Об этом ученые изложили в докладе, который представят на «Королевских чтениях».

По примеру Амурской природоохранной прокуратуры, будет создан аналогичный орган в Заполярье. Как заявил заместитель генерального прокурора Александр Буксман, причиной тому являются возникшие узкопрофильные вопросы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.