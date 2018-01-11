Ученые: При виде роботов у человека возникает эффект «зловещей долины»

Вчера, 19:38

Японские нейробиологи, выполняя заказ нескольких крупных компаний, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта, всесторонне исследовали природу феномена под названием эффект «зловещей долины». Таким термином обозначают человеческий страх при виде искусственного существа.

Этот вид человеческих фобий стал изучаться сравнительно недавно, когда робототехника вышла на границы создания андроидов. При виде существа, которое выглядит, как человек, двигается и даже говорит, как человек, но таковым не является, в подсознании включаются защитные механизмы. Первым из них является страх, которые заставляет насторожиться и анализировать обстановку.

Конечно, нельзя сказать, что люди впадают в панику, однако синдром «зловещей долины» деструктивно действует на психику. Японские ученые установили, что в большинстве случаев синдром является следствием патологии субталамического ядра мозга. Таким образом, при определенных изменениях в поведении создаваемых андроидов у большинства людей фобия будет отсутствовать.