В Краснодарском крае сняли на телефон НЛО с пришельцами

Сегодня, 01:45

В Краснодарском крае очевидцу удалось снять на камеру мобильного телефона НЛО с пришельцами. Соответствующий снимок опубликовали в социальной сети.

В сообщении указано, что мужчина удалось обнаружить настоящий НЛО. Очевидец рассказал, что он полностью онемел, но чисто рефлекторно схватил своё мобильное устройство и начал делать снимки. На одном из кадров видно, как на земле стоит космический корабль, а около него стоит непонятный силуэт, который якобы и является пришельцем. Пользователи социальных сетей не верят мужчине. Они считают, что это всего лишь в очередной раз компьютерная графика, причём очень сомнительного качества.

Сегодня портал сообщал, что в Воронеже сняли на видеозапись «вторжение» пришельцев. Несмотря на то, что ролик сделали любители, качество картинки получилось очень достойным и правдоподобным.