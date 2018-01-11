Ученые новые виды пауков назвали именами героев «Игры престолов»

Вчера, 20:00

Бразильские ученые сделал новое открытие в мире природы. В местных пещерах были найдены новые виды шестиглазых пауков. Интересная деталь в том, что назвали членистоногих именами героев фантастического сериала «Игра престолов».

На севере Бразилии в пещерах Пара исследователи смогли найти семь неизвестных ранее видов пауков. Найденных членистоногих обещали назвать именами героев сериала «Игры престолов». Согласно информации издания vladtime.ru, известно, что два вида пауков уже назвали «матерью драконов» и «Варисом», который по фильму являлся евнухом.

Также специалисты из Института Сан-Паулу признались, что один вид членистоногих решили назвать в честь огромного паука Арагога, который вспоминался в книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната».