Глава Astrobotic: Человек уже скоро снова ступит на Луну

Сегодня, 15:35

Глава компании Astrobotic Джон Тортон считает, что уже в скором времени нога человека снова ступит на поверхность Луны.

Он рассказал, что сейчас его компания, а также ряд других американских занимаются разработкой непилотируемых космических аппаратов, которые регулярно смогут летать к Луне. Компании-разработчики направляют все силы, чтобы каждая посадка проходила максимально мягко. Тортон рассказал, что его компания Astrobotic уже заключила несколько серьёзных контрактов, согласно которым, специалисты будут доставлять на земной спутник различные объекты.

Запуск космических аппаратов будет осуществлять известное семейство ракет-носителей Atlas. Все пуски будут проводиться с территории США, а именно, из штата Флорида. Тортон планирует запуск нескольких аппаратов, которые сами определят место посадки на Луне. В дальнейшем доставленные грузы станут «коммунальщиками», а может и вовсе начнут подготавливать базу для колонизации Луны.