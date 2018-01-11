Учёные: Брокколи поможет вылечить рак

Сегодня, 15:08

Доцент Мэтью Чанг из Китая заявил, что бактерии из брокколи способны уничтожить раковые клетки в организме человека. Результаты были опубликованы в журнале Health.

Группа учёных во главе с Мэтью Чанг и Чун-Хо Лунг установили, что брокколи содержит ряд бактерий, которые способны мгновенно уничтожать раковые клетки. Для того чтобы убедиться в этом, специалисты провели ряд исследований. Они создали коктейль из брокколи и давали лабораторным мышам попробовать вещество. Каждый из грызунов предварительно получил внутрь заражённые раковые клетки, которые мгновенно стали поражать весь организм.

Всего за 5 дней благодаря брокколи 78% грызунов вылечились. Сейчас китайские медики намерены установить дозы для человеческого организма и будут предварительно собирать респондентов для проведения экспериментов. Учёные уверены, что таким образом удастся получить настоящее лекарство против рака за короткие сроки.