Ученые заявили, что не могут вылечить новый вид рака кожи

Сегодня, 14:53

Группа ученых из США заявила, что неспособна излечить пациента от нового вида рака кожи, так как заболевание не поддается привычной иммунной терапии. Об этом сообщает vladtime.ru.

Медики из университета Моффитт и Калифорнийского университета проинформировали, что смогли обнаружить невиданный ранее тип меланомы. Сообщается, что на данный момент учёные ничего не могут сделать, так как подвид рака кожи под названием десмопластическоя меланома не поддается классическому лечению. Дело в том, что данная меланома блокирует действие известных медицине препаратов и не дает остановить размножение раковых клеток.

Профессор Джейн Мессина из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявила, что на данный момент ученые экстренно разрабатывают новые препараты, которые должны иметь влияние на десмопластическую меланому, которая чаще всего проявляется на шее и голове.