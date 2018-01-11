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Конспиролог: В центре Земли находится огромная колония пришельцев

Сегодня, 14:42

Американский конспиролог Родни Клэфф считает, что в центре Земли находится огромная колония пришельцев.

Мужчина уверен, что инопланетяне колонизировали Землю сразу после падения Третьего рейха. Он считает, что в недрах планеты скрываются не только различные артефакты и полезные ископаемые, но также и другая внеземная цивилизация. Родни Клэфф уверен, что в космическом агентстве NASA об этом уже давно знают, однако не оглашают сведения, пытаясь скрыть их от общественности.

По мнению автора, пришельцы в отдельных уголках Земли постоянно контактируют с человеком, так как уже давно построены подземные тоннели. Как утверждает коспиролог, помимо ядра, под землёй также есть и Солнце, которое вырабатывает энергию для инопланетян.

Ранее появились сведения, что уфологи обнаружили на Луне секретную колонию пришельцев.


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