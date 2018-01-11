Ученые: Вода на древних метеоритах доказала, что гуманоиды живут рядом с Землей

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Американские астрономы на днях сделали сенсационные открытие. Первое говорит о том, что на древних метеоритах присутствует вода, а второе – гуманоиды живут по соседству с Землей.

Недавно исследователи из техасского Космического центра Johnson заявили, что им удалось изучить состав древних метеоритов Заг и Монахана и выяснили, что на их поверхности присутствует вода. Стоит отметить, что данные метеориты находятся совсем рядом с нашей планетой и имеют такой же возраст.

Новое открытие указывает на то, что гуманоиды могут обитать по соседству с людьми и даже свободно посещать Землю на своих летательных аппаратах. Уфологи поражены находкой и готовы уже в ближайшем будущем выйти на связь с пришельцами.