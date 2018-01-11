Ученые: Средиземноморская диета укрепляет кости пожилых людей

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Медики из университетского колледжа Лондона выяснили, что средиземноморская диета способствует укреплению костей людей пенсионного возраста.

В статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society, Кэйт Уолтерс сообщила о положительном влиянии средиземноморской кухни на организм пожилых людей. В наблюдении приняли участие около шести тысяч добровольцев, возрастом от 60 лет, проживающих в Испании, Италии, Франции и КНР. Те, кто придерживался такого питания, на 40% реже страдали от повреждений и старческой хрупкости кости. Граждане, полностью следовавшие средиземноморской диете, подвергались переломам на 60% меньше.

Медики рассказали о продуктах, содержащихся в рационе диеты: фрукты, овощи, оливковое масло, морепродукты, зелень. Включение и этих продуктов в рацион положительно влияет на здоровье пожилых людей. В скором времени ученые планируют провести более маштабные наблюдения, что позволит им выяснить, можно ли рекомендовать средиземноморскую диету людям любого возраста.