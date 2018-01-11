На Алтае нашли самый крупный петроглиф с оленем

Сегодня, 13:20

В Кош-Агачском районе Алтая археологами был обнаружен гигантских размеров валун с петроглифами. Один из таких рисунков достигает длиной 170 см. В общем количестве изображений не менее 28.

По словам научного сотрудника Института Археологии Глеба Кубарева, который осветил данный вопрос в своем докладе, занимаемая площадь на камне петроглифами достигает 310 на 170 см. В основном, это изображения козлов, быков и человека рядом с ними. Самым интересным рисунком ученые признали фигуру оленя в монголо-забайкальском стиле. У оленя морда в виде клюва, горб на спине и огромные ветвистые рога. Поскольку длина рисунка 170 см, его можно по праву считать самым большим изображением оленей в таком стиле среди наскальных рисунков Алтайского края.