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Российские метеокомпьютеры в разы слабее зарубежных аналогов

Сегодня, 12:51

Глава Росгидромета Максим Яковенко был вынужден признать, что мощность отечественных компьютеров, применяемых для долгосрочного прогноза погоды, значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. Это же относится и к метеорологическим буям.

По словам Яковенко, на сегодняшний день только уникальные методики прогнозов, разработанные российскими метеорологами десятилетия назад, и подвижническая деятельность сотрудников позволяет Росгидромету оставаться в тройке ведущих мировых центров по запасам информации о метеорологических данных. Что касается вычислительной техники, то самый мощный российский метеокомпьютер имеет производительность 1,3 петафлопса. В Великобритании такой компьютер имеет 16 петафлопс.

По этим критериям Россию опережают Франция, Швейцария, США и Китай. Российские метеорологи даже не имеют своих буев в акватории Мирового океана и вынуждены обращаться за данными к зарубежным коллегам. Тем не менее, Яковенко сообщил, что в последнее время для работы на Росгидромет привлечены несколько отечественных конструкторских бюро, которые занимаются разработкой инновационных аппаратов.


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