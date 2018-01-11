В Судане военные стали свидетелями пролетающего в небе НЛО

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Военные из Судана стали массово сообщать о том, что в ночном небе пролетела настоящая космическая тарелка. Сообщается, что загадочный НЛО был зеленого цвета.

Военные из суданского города Хартума рассказали, что в ночь с 10 на 11 января они увидели над своей военной базой необычный летающий объект. Очевидцам также удалось сфотографировать объект, чтобы предоставить доказательства. Сообщается, что НЛО излучал зеленый свет и на некоторое время задержался над базой.

По словам военных из Хартума, они впервые столкнулись с загадочным инопланетным объектом. Спустя короткое время, НЛО бесследно испарилось в небе. Сейчас уфологи занимаются исследованием зеленого НЛО в Судане.