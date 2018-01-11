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Стивен Хокинг: Через 200 лет Земля погибнет от "безумной жары"

Сегодня, 11:55

Известный физик Стивен Хокинг в своей программе "Любимые места" рассказал, когда же человечеству ожидать полного апокалипсиса. По его мнению, уже через 200 лет планета Земля испепелит себя изнутри.

Если проблема парникового эффекта не будет срочно решена, предполагается, что Земля повторит судьбу Венеры. Как известно, данная планета еще 4 миллиарда лет назад напоминала Землю, но на ней скопились парниковые газы, вследствие чего температура на ней поднялась до 460 градусов Цельсия.
Также физик из Великобритании сообщил, что если учесть возрастные данные планеты Земля (а это 4,5 миллиарда лет), в таком случае через 200-500 лет человечество погибнет от "безумной жары".


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