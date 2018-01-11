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Уфологи обнаружили рукотворную гору на Меркурии

Сегодня, 11:52

Специалисты-уфологи смогли найти доказательства жизни вне Земли. Причиной стала находка на снимках NASA. На поверхности Меркурия найдена рукотворная гора с правильными прямимы углами.

Американские уфологи, изучая снимки NASA, нашли на поверхности Меркурия рукотворную гору. К такому выводу ученые пришли после пристального рассмотрения снимков гор планеты. По их убеждению, на массивах горных скал имеются рукотворные площади, которые отличаются от всей поверхности планетных возвышенностей.

Ученые считают, что эти горы построили горы во времена, когда населяли Меркурий. Далее продолжается изучение поверхности планеты для выявления новых открытий и выдвижения новых гипотез.


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