Немецкие ученые выяснили, что каждый пятый мужчина мечтает о секс-кукле

Сегодня, 11:02

Ученые из Германии проанализировали результаты опроса среди немецких мужчин и пришли к выводу, то каждый пятый хочет купить себе специальную куклу для секса. Об этом передает агентство vladtime.ru.

Стало известно, что большее количество мужчин в Германии не отказались бы попробовать секс с силиконовой куклой, а каждый пятый мужчина хотел бы приобрести себе домой такую спутницу. Ученые сообщили, что один из двадцати немцев, готовы посвятить свою жизнь роботу для секса и совсем не искать себе настоящую женщину.

Стоит отметить, что рынок интимных товаров продолжает набирать популярность во всем мире. Также на территории Германии существует специальное заведение, где можно придаться интимом с секс-куклами.